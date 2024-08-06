Yurt dışı alışverişi gümrük vergisi hesaplama | Gümrük vergisi ne kadar? Yurt dışı alışveriş vergisi ne kadar oldu?

Yurt dışı alışverişi gümrük vergisi hesaplama araştırması 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılmasının ardından gündeme oturdu. Özellikle internet üzerinden yurt dışı alışveriş yapan yurttaşlar Yurt dışı alışveriş vergisi ne kadar oldu sorusunu araştırıyor. Peki, Gümrük vergisi ne kadar? Yurt dışı alışveriş vergisi ne kadar oldu? İşte Yurt dışı alışverişi gümrük vergisi hesaplama!

Yurt dışı alışverişi gümrük vergisi hesaplama sorgulaması E-ticaret ya da bireysel olarak yurt dışından alışveriş yapan yurttaşların gündeminde. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılmasının ardından Gümrük vergisi ne kadar sorusu yurttaşların gündeminde. Peki, Yurt dışı alışveriş vergisi ne kadar oldu? Gümrük vergisi ne kadar? İşte Yurt dışı alışverişi gümrük vergisi hesaplama!

YURT DIŞI ALIŞVERİŞİ GÜMRÜK VERGİSİ HESAPLAMA

Posta ya da kargo yoluyla gelen yurt dışı alışverişi gümrük vergisi için 4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt dışı alışveriş vergisi ne kadar oldu?

Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 vergi alınacak. Ayrıca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya yurt dışı üzerinden satın alınması durumunda ek olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

GÜMRÜK VERGİSİ NE KADAR?

Gümrük vergisi satın alma değeri 30 euro'yu geçmeyen ürünler ve 1.500 euro'yu geçmeyen ilaç vb. ürünler için:

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden alınırsa: Yüzde (%) 30

Yüzde (%) 30 Diğer ülkelerden alınırsa: Yüzde (%) 60

Yüzde (%) 60 Gümrük Sunum Ücreti: 22 TL

22 TL Damga Pulu Vergisi: 2.2 TL

YURT DIŞI SİPARİŞLERDE GÜMRÜK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Gümrük vergisi hesabı için örneğin; Çin'den satın alınan 100 TL'lik bir ürün için yüzde (%) 60 gümrük vergisi ödenmekte. Bunun yanı sıra gümrük sunum ücreti 22 TL, Damga Pulu Vergisi 2.2 TL de gümrük vergisinin içerisine ekleniyor. Böylelikle Çin'den satın alınan 100 TL'lik bir ürünün bedeli 184.2 TL'yi buluyor.

Çin'den satın alınan ürün ÖTV kapsamında bir ürünse yüzde (%) 60 olarak alınan gümrük vergisi üzerine yüzde (%) 20 ÖTV vergisi de eklenerek hesaplanıyor. ÖTV uygulaması olan 100 liralık bir ürün aldığınızda yüzde 60 gümrük vergisi uygulandığında ürünün fiyatı 160 liraya çıkıyor. 160 lira üzerine yüzde 20 ÖTV uygulandığında fiyatı 192 liraya çıkıyor. 22 lira gümrük sunum ücreti ve 2.2 lira damga vergisi de eklenince sonuç olarak ürünün elinize ulaşması 216.2 lirayı buluyor.

Gümrük Vergisi Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30 Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

YURT DIŞI SİPARİŞLERDE GÜMRÜK VERGİSİ ESKİDEN NE KADARDI?

Resmi Gazete'de yayınlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklikler öncesinde AB'den gelen ürünlerde vergi yüzde 18, diğer ülkelerden gelirse vergi yüzde 30'du.