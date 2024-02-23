Yurt dışı çıkış harcı internetten, online nasıl ödeme yapılır?

Yurt dışı çıkış harcı, yurt dışına seyahat eden vatandaşların ödemesi gereken bir vergi uygulamasıdır. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harcı internetten, online nasıl ödeme yapılır? İşte detaylar

Yurt dışına seyahat eden vatandaşların ödemesi gereken bir vergi uygulaması olan yurt dışı çıkış harcı; yurt dışına seyahat edecek tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan 7 yaşından büyük herkesin ödemesi gereken bir bedeldir. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harcı internetten, online nasıl ödeme yapılır?

Yurt dışı çıkış harcı internetten, online ödeme

İnteraktif Vergi Dairesi’nin resmi internet adresi olan “ivd.gib.gov.tr” adresine giren kişiler ana sayfada yer alan hızlı hizmetler arasından “Harç ve değerli kağıt bedeli ödeme” sekmesine tıklayabilirler. Ardından karşılarına çıkacak olan sayfadan "yurt dışı çıkış harcı ödeme” seçeneğine tıklayabilirler. TC kimlik numarası, ad, soyad, il vergi dairesi boşlukları doldurarak kart bilgileri aracılığıyla ödeme yapılabilir.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINI İNTERNETTEN ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SORGULAMA YAPMAK MÜMKÜN

Yurt dışına çıkış harcına ilişkin ödeme bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılıp aktarılmadığını sisteme giriş yaparak, Ödeme ve Borç İşlemleri menüsü altında yer alan Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama alanından sorgulayabilirsiniz.