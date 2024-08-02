Yurt dışı çıkış harcı kararı Resmi Gazete'de: Harç bedeli ne zaman artacak?

Yurt dışı çıkış harcının yükseltilmesi kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Buna göre, yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos Pazartesi itibariyle 500 lira olacak. Daha önce yurt dışına çıkanlar 150 lira harç ödeyecek.

Yurt dışı çıkış harcının 500 liraya çıkarılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2022’den bu yana 150 lira olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcı, yüzde 233 zamla 500 liraya yükseltildi.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Yani yurt dışına çıkanlar, 12 Ağutos 2024 Pazartesi günü itibariyle yurt dışı çıkış harcını 500 lira olarak ödeyecek. Bu tarihten önce yurt dışına çıkanlar, harcı 150 lira olarak ödeyecek.

Yurt dışı çıkış harcı Gelir İdaresi Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinden ve bankaların sistemlerinden ödenebiliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Yurt dışı çıkış harcı, yurt dışına seyahat eden ve 7 yaşından büyük her yurttaşın ödemesi gereken bir vergi uygulamasıdır.

Harç, ilk kez 1963 yılında alınmaya başlandı.1963’te çıkarılan 196 sayılı Kanun ile ismi “Dış Seyahat Harcamaları Vergisi” olarak değiştirildi.

Uygulama, 1984 yılında kaldırıldı ancak 17 Mart 1984’te çıkarılan 2985 sayılı Kanun neticesinde, yurt dışına seyahat eden vatandaşların, 100 dolara karşılık gelen bir ödeme yapmasına karar verildi. 12 sene devam eden uygulama, 21 Mart 1996’da Bakanlar Kurulu'nun kararının ardından kaldırıldı.

2001 tarihinde 50 dolara karşılık gelecek şekilde yeniden uygulanmaya başlandı. 2007 itibarıyla 15 lira oldu. 12 sene devam eden bu uygulamanın ardından harç miktarı, 17 Temmuz 2019’da 50 liraya çıkarıldı.

18 Mart 2022’de Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” gereğince 150 liraya yükseldi.

Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplum taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı ve Kuzey Kıbrıs'a kimlik belgesi ile çıkış yapan kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemiyor.

HARCA İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Kamuoyunda 2022 yılından beri uygulanan 150 liralık yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik tartışmalar yaşanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları ise çıkış harcına zam hazırlığının doğru olduğunu ancak rakamın henüz netleşmediğini belirtmişti.

AKP kurmayları ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı vergi paketi ile ilgili toplantılarda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olmasını önermişti.

Yandaş gazeteler ise, GİB’in önerisine itiraz eden AKP yönetiminin, harcın en fazla 1000 veya bin 500 lira olmasını istediğini iddia etmişti.

Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapılmıştı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlanmıştı. Yurtdışı çıkış harçlarının 15 liralık bölümü TOKİ’ye aktarılıyor.