Yurt dışı çıkış harcına zam bekleniyor: "AKP'nin istediği rakam ortaya çıktı" iddiası

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022’den bu yana 150 lira olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseltilmesini teklif etti. GİB’in önerisine itiraz eden hükümet kaynaklarının, harcın en fazla 1.000-1.500 lira olmasını teklif ettiği iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen ve AKP'nin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunmayı planladığı yeni vergi paketinde 2022 yılından beri uygulanan 150 liralık yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik tartışma yaşanıyor.

AKP kurmayları ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı vergi paketi ile ilgili toplantılarda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olmasını önermişti. Türkiye gazetesinin haberine göre, GİB’in önerisine itiraz eden AKP yönetiminin, harcın en fazla 1.000 veya 1.500 lira olmasını istediği iddia edildi.

Rakam konusunda son karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak değerlendirmeden sonra verilecek.

3 BİN LİRA OLMAYACAK

AKP kaynaklarının, “Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 3 bin lira önerisinin gerekçesi şu: Bu uygulama ilk çıktığında 100 dolara denk geliyormuş. Buradan hareketle 3 bin lira olması gündeme geldi ama bu rakam olmayacak. Henüz net bir rakam belirlenmiş değil ama 1.000 veya 1.500 lira olabilir. Belirlenecek miktar bundan böyle de her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanına da artırma veya eksiltme konusunda yetki verilecek” dediği ifade edildi.