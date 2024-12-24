Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışı çıkış harcının harç pulu alınarak ödenmesi uygulamasının sona ereceğini ifade etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, yurt dışı çıkış harç ödemelerinde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren değişikliğe gidileceği belirtildi.

Başkanlıktan yapılan duyuru şu şekilde:

''1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının, harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor. Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.''

TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA HAZIRLANDI

Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.

HARÇ ÜCRETİ 720 LİRAYA YÜKSELECEK

Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

Ayrıca yeni yılda yurtdışı çıkış harcı 500 liradan 720 liraya yükselecek.