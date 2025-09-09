Yurt dışı çıkış harcının dünyadaki örnekleri nasıl?

Türkiye'de yurt dışına çıkan yolculardan 'altyapı ve turizm sektörünü desteklemek' gerekçesiyle harç alınıyor. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla birlikte bu harç bin TL'ye (yaklaşık 24 dolar) yükseltildi.

Dünyanın pek çok ülkesinde yurt dışı çıkış bedeli yolculardan tahsil edilyor ancak yaygın uygulama, bu bedelin uçak biletlerinin fiyatına ve uçulan mesafeye göre dahil edilmesi yönünde.

Avustralya, Arjantin, Kamboçya, Çin, Hong Kong, Japonya, Kosta Rika, Küba, Suudi Arabistan, Tayland, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde bu harç uçak biletlerinin fiyatına dahil ediliyor.

HANGİ ÜLKEDE NE KADAR ÖDENİYOR?

Avustralya'da söz konusu harç 'Departure Tax' olarak biliniyor ve bilet fiyatına dahil ediliyor. Biletlere, uçulacak mesafeye göre 40-60 dolar arasında ücret ekleniyor.

İngiltere ise uçak biletlerine, 'Havayolu Yolcusu Vergisi' adıyla ek ücret getiriyor. Uçuş mesafesine göre belirlenen ücretlerin tutarı 16 dolar ile 99 dolar arasında değişiyor.

Aynı uygulama Almanya'da da geçerli. Burada ise ek ücretler 8 ile 45 dolar arasında değişiyor.

Türkiye, Japonya ve Meksika gibi ülkeler ise doğrudan ödeme yoluyla bu vergiyi alıyorlar. Japonya'da 2019’dan bu yana “sayonara tax” adı altında kişi başı yaklaşık 1.000 yen (7 dolar) ödeme alınıyor.