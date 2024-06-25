Yurt dışı harcına beklenen zam oranına tepki büyük: CHP'li Bayraktutan'dan Bakan Şimşek'e 6 soru

CHP Milletvekili Bayraktutan, yurt dışı çıkış harcı için Gelir İdaresi Başkanlığınca önerilen zam teklifine tepki göstererek konuyu Meclis gündemine taşıdı. 150 TL olan harç ücretinin 3000 TL’ye çıkarılmasına yönelik 'söylentinin' dahi hem halkı hem de turizm sektörünü olumsuz etkilediğine vurgu yapan Bayraktutan, yüksek zam talebinin neye göre belirlendiğinin açıklanmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yurt dışı çıkış harcı için 3 bin TL ve her yıl değerleme oranında artış önerisinde bulunduğuna yönelik iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi veren Bayraktutan, ilgili haberlerin gündem olmasının bile hem halka hem de turizm sektörüne zara verdiğine dikkat çekti.

"CİDDİ BİR İŞSİZLİK VE YOKSULLUK OLUŞACAK"

Sektör yetkililerinin otellerin ilk defa boş kaldığını, yer bulunamayan turlarda yarı yarıya düşüş yaşandığını ifade ettiğini aktaran Bayraktutan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karadeniz Bölgesi’nde halkımız geçim kaynağı olarak Sarp Sınır kapısını görmektedir. Yurtdışı çıkış harcının yükselmesi durumunda, Artvin’den Samsun’a kadar Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm illerimizde faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin kötü etkileneceği, bölgede çok ciddi bir işsizliğin ve yoksulluğun oluşacağı, esnaflarımızın büyük mağduriyet yaşayacağı ortadadır.

Karadeniz Bölgesi özelinde, ülkemiz genelinde sınır kapılarının bulunduğu bölgelerin ekonomik kalkınmasına ve bölge halkının refah düzeyine büyük darbe vuracak uygulamanın gözden geçirilmesi ve yurt dışı çıkış harcı için öngörülen zamdan vazgeçilmesi gerekmektedir."

Büyük mağduriyete sebebiyet verecek ilgili zam uygulamasının gerekçelerinin neler olduğunu soran Bayraktutan, 150 TL olan harç ücretinin 3000 TL’ye çıkarılması çalışmasının hangi kriterlere göre ortaya çıktığını ve bu derecede yüksek bir zam oranının nasıl belirlendiğinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

YÜKSEK ZAM ORANI NEYE GÖRE BELİRLENDİ?

Bayraktutan'ın Şimşek'in yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

1- Özellikle sınır kapılarının bulunduğu illerimizi kapsayan Bölgelerimizde büyük mağduriyete sebebiyet verecek ilgili zam uygulamasının gerekçeleri nelerdir?

2- 150 TL olan harç ücretinin 3000 TL’ye çıkarılması çalışması hangi kriterlere göre ortaya çıkmıştır? Bu derecede yüksek bir zam oranı nasıl belirlenmiştir? Kamuoyuyla paylaşır mısınız?

3- Kurban Bayramı tatilinde Sarp Sınır Kapısı’nda giriş-çıkış sayılarını listeler misiniz? İlgili zam haberleri giriş sayılarını hangi yönde etkilemiştir?

4- Sarp Sınır Kapısı’nın bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan turizm sektörü temsilcilerinin ilgili zam haberleri sonrası büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtmeleri sonrası; tarafınıza iletilmiş bir rapor, görüş veya talep söz konusu mudur?

5- İlgili zamlara ilişkin TOBB'nin, Ticaret ve Sanayi Odalarının, Esnaf Odalarının, turizm sektöründe faaliyet gösteren tarafların görüşleri alınmış mıdır? Tüm tarafların talepleri doğrultusunda ortaya konulması gereken düzenlemeye ilişkin tarafların görüş ve önerilerini listeler misiniz?

6- Karadeniz Bölgesi özelinde ve ülkemiz genelinde sınır kapılarının bulunduğu bölgelerin ekonomik kalkınmasına ve bölge halkının refah düzeyine büyük darbe vuracak Yurt dışı çıkış harcı zam düzenlemesi hakkında yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaşır mısınız?