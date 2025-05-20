Yurt Dışı ÜFE'de nisan ayında sert yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,41 oranında artış gösterdi. Endeks, Aralık 2024’e kıyasla yüzde 13,10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,92 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara göre yıllık artış oranı ise yüzde 28,57 olarak gerçekleşti.

İMALAT SEKTÖRÜNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 22,97

Sanayi sektörleri özelinde yıllık değişim oranları incelendiğinde; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yüzde 19,96 oranında artarken, imalat sanayinde ise yüzde 22,97’lik bir yükseliş gözlemlendi. Bu veriler, imalat sektörünün yurt dışı üretici fiyatlarındaki yıllık artışın ana belirleyicisi olduğunu ortaya koydu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDAKİ YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI

Nisan ayında ana sanayi gruplarına göre yıllık bazda değişim oranları da dikkat çekici seviyelerde gerçekleşti. Ara mallarında fiyatlar yüzde 21,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64 ve sermaye mallarında yüzde 28,07 oranında arttı. Buna karşılık, enerji ürünleri grubunda yüzde 11,03 oranında bir azalış kaydedildi.

AYLIK ARTIŞTA EN YÜKSEK ORAN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINDA

Aylık bazda bakıldığında, YD-ÜFE'de madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,10, imalat sanayinde ise yüzde 4,45 oranında artış meydana geldi. Ana sanayi gruplarının Nisan ayı değişimlerine göre; ara mallarında yüzde 4, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93 ve sermaye mallarında yüzde 5,37 oranında artış gerçekleşti. Öte yandan, enerji grubunda ise yüzde 3,76’lık bir azalış kaydedildi.