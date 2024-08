Yurt dışı üniversite eğitimine talep yüzde 30 arttı

Türkiye’deki bazı özel okul ücretlerinin 1 milyon TL’nin üzerine çıkmasıyla öğrenciler ve veliler yurt dışına yöneldi. Geçen seneyle kıyaslandığında yurt dışı üniversite eğitimine talep yüzde 30 arttı.

Konuyla ilgili konuşan ELT Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Satış ve Pazarlama Sorumlusu Can Ataözden, “Geçen seneye kıyasla yurt dışında üniversite eğitimine talep inanılmaz artmış durumda. Bu da yıllık eğitim ücretleriyle doğru orantılı gidiyor. Örnek vermek gerekirse İngiltere'ye gönderdiğimiz birçok öğrenci var. En pahalı yaşam maliyeti, eğitim ücreti İngiltere'de. Buna rağmen rakamların çoğu Türkiye'deki özel üniversitelere kıyasla daha altta kalabiliyor. Mesela lisans eğitimleri 700-800 bin TL'ye denk gelirken burada 1 milyon TL’yi aşan fiyatlar karşımıza çıkıyor” dedi.

Türkiye’de eğitim fiyatlarının artması, yurt dışındaki üniversitelerin daha uygun maliyetlerle eğitim sunması öğrencileri yurt dışına teşvik ediyor. Yurt dışında ortalama eğitim maliyeti ise daha uyguna geliyor. Özellikle Türkiye’deki iki üç üniversite de 1 milyon TL, 900 - 980 bin TL gibi fiyatlarla karşılaşıldığını aktaran ELT Yurt dışı Eğitim Danışmanlığı Satış ve Pazarlama sorumlusu Can Ataözden, ağırlıklı olarak mühendislik eğitimleri, psikoloji, Fen - Edebiyat Fakültesi’nden bölümlerin tercih edildiğini belirtti. Ataözden, “Ülke vermek gerekirse Almanya, İngiltere, Macaristan, Çekya ve Polonya gibi ülkeler talep gören ülkeler. Bir numaraya ben Almanya'yı yerleştiririm. Sebebi ücretsiz eğitim olması. Belki ilk yıl hazırlık eğitiminde 5 - 6 bin Euro gibi bir sayı karşımıza çıkabilir. Ama birinci sınıf eğitimine herhangi bir ödeme yapmadıkları ve A Plus bir eğitimi ücretsiz sundukları için Almanya tercih edilen birinci ülke. İkinci ülke belki Macaristan olabilir. Sonrasında İtalya, İngiltere diye de gider” diye konuştu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELER

Ataözden en çok tercih edilen üniversitelere de değindi. Ataözden, “Almanya'da Munih Teknik, Berlin Teknik gibi TU9 üniversiteleri de karşımıza çıkar. Avrupa'da ise Varşova Teknik, Wroclaw Teknik, Pecs Üniversitesi, Budapeşte Teknik, Charles Üniversitesi, Çek Teknik Üniversitesi, Turin Teknik ve Milano Teknik' de talep edilen üniversitelerdendir” diye konuştu.

BÖLÜME GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR

Lisans programlarının yıllık eğitim ücretlerinin ortalama Avrupa ülkelerinde 4 – 5 bin Euro arasında olduğunu belirten Ataözden, “Bu tabii bölüme göre değişir. 4 - 5 bin Euro mühendislik eğitimlerinde karşımıza çıkar. Sözel bölümlerde fiyatlar 1.500 ve 2 bin Euro kadar düşebiliyor. İngiltere, ABD, Kanada işin içine girdiğinde ortalama 20 bin dolar civarında bir sayı karşımıza çıkacaktır. Türkiye'de her yıl fahiş artış var. Ben de üniversiteyi burada okudum. Eğitim ücretleri her yıl ortalama yüzde 40 - 50 zam alırken şu an yüzde 100’ü geçmiş durumda. Bunlar Avrupa ülkelerinde ortalama 3-4 senede bir revize edilen ve ortalama 400 - 500 dolar artış gösteren sayılar olarak karşımıza çıkar. En pahalı bölüm mühendislik fakülteleri oluyor. Sağlık bölümlerine biraz dışarıda tutuyorum. Onlar 16 -17 bin dolarken yine Türkiye'ye göre uyguna gelir. Ama mühendislik eğitimlerinde 5 – 6 bin Euro gibi rakamlar karşımıza çıkar” dedi.