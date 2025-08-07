Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yükseldi

Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Ağustos haftasında 135,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yerleşik kişilere ilişkin "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre, söz konusu hafta içinde hisse senedi alımlarının yanı sıra DİBS ve ÖST varlıklarında da hareketlilik yaşandı.

HİSSE SENEDİ ALIMI 135,5 MİLYON DOLAR OLDU

Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Ağustos haftasında net 135,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı dönemde 8,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 61,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alımı gerçekleştirildi.

HİSSE SENEDİ STOKU 33,2 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

25 Temmuz haftasında 32 milyar 916,6 milyon dolar seviyesinde bulunan hisse senedi stoku, 1 Ağustos haftasında 33 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

DİBS STOKU HAFİF GERİLEDİ

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku aynı dönemde 14 milyar 309,4 milyon dolardan 14 milyar 284,2 milyon dolara indi.

ÖST STOKLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlık stoku ise 778,5 milyon dolardan 836,9 milyon dolara çıkarak yükseliş kaydetti.