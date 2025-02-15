Yurt dışına kaçırılan Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye iade edilecek

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren Marcus Aurelius heykeli iade ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği heykelin, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçak kazılarla yurt dışına kaçırıldığı ve yıllarca el değiştirdiği belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan Marcus Aurelius heykelinin, uzun süren bilimsel ve hukuki çalışmaların ardından Türkiye'ye iade edileceği bildirildi.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlendirilen heykelin bu yıl Türkiye'ye döneceği ifade edildi.

Heykelin Türkiye'ye iade edilme sürecinin anlatıldığı açıklamada, Cleveland Sanat Müzesinin, el koyma kararına karşı Ekim 2023'te mahkemeye başvurarak heykelin kökeninin kesin olmadığı yönünde itirazda bulunduğu ancak Türkiye'nin sunduğu veri ve analizlerle müzenin itirazlarının çürütüldüğü vurgulandı.