Yurt dışından aldığı telefonu açtırmak isterken 76 bin TL dolandırıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir kişi yurtdışından aldığı cep telefonunu açtırmak için iletişime geçtiği şahıs tarafından 76 bin 220 TL dolandırıldı.

Ajans Haberleri 04.05.2024 11:35 Giriş: 04.05.2024 11:35

Güncelleme: 04.05.2024 11:35 Kaynak: İHA

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