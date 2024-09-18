Yurt dışından cep telefonu getirme şartları nelerdir? Yurt dışından gelen cep telefonu kaydı nasıl yapılır? Pasaporta kaç telefon kaydedilebilir?

Türkiye'de telefon fiyatlarının yüksekliği 'yurt dışından telefon alınır mı' sorusunu beraberinde getiriyor. Yurt dışından telefon getirme şartları nelerdir? Yurt dışından getirilen telefon pasaporta nasıl kaydedilir? Yurt dışından kaç adet telefon getirilebilir? Yurt dışı telefon kayıt harcı kaç lira? Detaylara bakalım:

YURT DIŞINDAN KAÇ ADET TELEFON GETİRİLEBİLİR?

Her yolcu, kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla 3 yılda 1 adet cep telefonu getirebilir. Yabancılar için böyle bir sınırlama yoktur. Telefon kayıt hakkınızı e-Devlet üzerinden 'Kayıtlı Cihazlarım ve Kayıt Hakkı Sorgulama' kısmından öğrenebilirsiniz.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON KAYIT SÜRESİ NEDİR?

Yurt dışından getirilen telefon, Türkiye'de 120 güne kadar kullanılabilir. 120 günün sonunda telefonu kullanmaya devam etmek için telefonu pasaporta kaydetmeniz gerekir. 120 gün geçse bile, telefon hakkınızı kaybetmemek için telefonu, Türkiye'ye girişten sonra 365 gün içinde kaydetmeniz gerekir.

Kayıt işlemine konu olan cihaz kimlik numarası (IMEI), almış olduğunuz cihaz üzerinden *#06# tuşlanıp aramaya basıldığında ekranda görülür.

Telefonu pasaporta kaydetmek için e-Devlet'te arama çubuğuna IMEI kaydet yazın ve açılan sayfadaki talimatları yerine getirin.

TELEFON KAYIT ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanılabilmesi için 31,692 TL IMEI kayıt ücretini ödemek gerekiyor. Ödeme yapıldıktan sonra e-Devlet üzerinden kayıt işlemine devam edilebilir.