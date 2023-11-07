Yurt dışından telefon devri kapanıyor: Son beş yılda kayıt ücretlerinde dev artış!

Yurt dışından akıllı telefon alma dönemi artık sona eriyor. Temmuz itibariyle yüzde 50’den fazla zamlanan IMEI kayıt ücreti, son beş yılda toplamda yüzde 6238 oranında arttı.

Türkiye’de teknolojik cihazlara gelen vergi zamları devam ediyor. Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti 2018 yılında 500 TL iken, son 5 yılda bu tutar yüzde 6238 oranında artarak 31 bin 692 TL oldu.

Donanımhaber'den Metin Akpınar'ın haberine göre, Türkiye’de akıllı telefonların gümrük fiyatlarının üzerinden dört farklı kalemde vergi alınıyor. Bunlar sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, yüzde 50 oranında Özel Tüketim Vergisi ve son olarak yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV).

31 BİN TL'YE YÜKSELEBİLİR

Yurt dışından telefon alanlar ise bu cihazları Türkiye’de kullanabilmek için belirli süre içeresinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden IMEI kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Hali hazırda bu süre 120 gün ve bu süre aşıldığında cihaz kullanıma kapatılıyor.

Vergi, ceza, harçların artış oranında dikkate alınan yeniden değerleme oranı ekim enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 58,46 olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa vergi ve harçlar bu oranda artırılacak.

Yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlenmesiyle yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerine ilişkin 2024 tarifesi de belli oldu. Buna göre 2024 için yurt dışından getirilecek telefonların kayıt ücreti de 31 bin 692 olacak.



Yıllara göre IMEI kayıt ücreti şöyle:

2015 131 TL

2016 138 TL

2017 149 TL

2018 500 TL

2019 1.500 TL

2020 1.838 TL

2021 2.006 TL

2022 2.732 TL

2023 Ocak 6.091 TL

2023 Temmuz 20.000 TL

2024 Ocak 31 bin 692 TL