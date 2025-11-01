Yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün için güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.

BÖLGELERDE HAVA

Hava durumunun; Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Batı Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun parçalı ve az bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.