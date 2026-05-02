Yurt genelinde sağanak etkisi: Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kuzey Ege'nin yÜkseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km/ saat), İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların,, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km / saat), İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı





°C, 12°C Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı





°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı





°C, 12°C Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı SAKARYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı







EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi (40-70 km/sa) bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı





°C, 9°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı





°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı İZMİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu





°C, 18°C Parçalı çok bulutlu MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gö gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor





°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gö gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor





°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor





°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü





İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Konya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı





°C, 10°C Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu





°C, 11°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmulu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı





°C, 9°C Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmulu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor





BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı





°C, 10°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı





°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı





°C, 10°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor





°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor





°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı





°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.