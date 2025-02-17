Yurt genelinde soğuk hava uyarısı; kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, soğuk ve yağışlı havanın 18 Şubat Salı gününden itibaren ülke genelinde etkili olacağı bildirildi.

Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son hava tahmin raporunda şu ifadelere yer verdi:

"18 Şubat Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı, 19 Şubat Çarşamba günü sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceği, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşımaktadır."