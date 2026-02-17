Yurt genelinde uçuşlar aksayacak: DHMİ emekçileri yarın iş bırakıyor!

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nde (DHMİ) çalışan emekçiler, tazminatlardaki adaletsizliğin giderilmesi talebiyle yarın iş bırakacak.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), tarafından yapılan basın açıklamasında, havayolu firmaları tarafından ülkelerin hava sahasını kullanmaları karşılığında ödenen ücretin DHMİ tarafından çalışanlara pay edilirken yapılan adaletsizliğe dikkat çekildi. Sendika yönetimi, iş bırakma öncesi BTS Ankara Genel Merkezi’nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan BTS Genel Genel Başkanı Tonguç Özkan, "DHMİ çalışanlarının havacılık tazminatı ve performans primi ödemelerindeki adaletsizliğin giderilmesi için 18 Şubat’ta iş bırakıyoruz" dedi.

DHMİ çalışanlarının uzun süredir Havacılık Tazminatı ve Performans Primi ödemelerinde adaletsizlik yaşadığını kaydeden Özkan, “Kurumun Havacılık Tazminatı ve Performans Primi dağıtımında esas aldığı unvan gruplandırma yöntemi ve bu gruplara belirlenen oranlardaki keyfilik nedeniyle ciddi ücret farklılıkları oluşmuştur. Havacılık Tazminatı uygulamasında herhangi bir objektif kriter bulunmamakta; aynı görev, aynı sorumluluk, aynı riski taşıyan çalışanlar arasında büyük farklar oluşmaktadır. Bu durum, sadece ücret adaletsizliği yaratmamakta, aynı zamanda çalışma barışını da zedelemektedir” dedi.

"EUROCONTROL GELİRLERİ ŞEFFAF DAĞITILMIYOR"

“Ülkemiz 1 Mart 1989 tarihinde 41 üyeli teşkilata 10’uncu üye olarak katılmıştır. Eurocontrol üyesi her ülke, hava sahasının kullanılması karşılığında belirli bir pay almakta, bu gelir ülkelerin hava trafik hizmetlerini geliştirmesi ve bu hizmeti veren çalışanlara adil biçimde dağıtması amacıyla kullanılmaktadır” diyen Özkan, “Ancak DHMİ Genel Müdürlüğü’nün Eurocontrol Tazminatı ödemeleri, birçok yönden sorunlu ve şeffaflıktan uzaktır. Unvan gruplandırma ve ödeme oranları hiçbir adil ölçüte dayanmamakta, yapılan son düzenlemeler dahi var olan adaletsizliği gidermek yerine daha da büyütmüştür” ifadelerini kullandı.

20 YILIDR SOMUT ADIM ATILMADI

Özkan, BTS yönetiminin her zaman sorunların çözümünü diyalogda aradığını, defalarca kurum yöneticileriyle görüşmeler yapıp, öneri ve taleplerini ilettiğini kaydetti. Havacılık Tazminatı ve Performans Primi konusu yıllardır çalışmaların sürdüğünü belirten Özkan, 20 yıldır somut hiçbir adımın atılmadığını söyledi.

"18 ŞUBAT’TA ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANIYORUZ"

Özkan, BTS’nin bu süreçte üyesi olduğu Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu (ITF) Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu (ETF) başta olmak üzere uluslararası sendikal kuruluşlarla dayanışma içinde olduğunu kaydetti. Açıklamanın devamında “BTS olarak tüm uyarılarımıza, taleplerimize ve çözüm arayışlarımıza rağmen sonuç alınamaması nedeniyle, üyelerimiz ve çalışanlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 18 Şubat 2026 Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi (GREV) kararı alınmıştır” diyen Özkan, adil bir tazminat düzenlemesi istediklerini söyleyerek talepleri şu şekilde sıraladı:

Havacılık Tazminatında adil ve kapsayıcı bir düzenleme yapılmalı, iş barışına hizmet etmelidir.

Performans sistemi çalışanlar arasında ayrım yaratmayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

Çalışanların temsilcisi olan Sendikalar yapılacak Tazminat düzenlemelerinde muhattap alınmalı ve çalışmalara dahil edilmelidir.

Özkan, adil bir tazminat sistemi kuruluncaya ve çalışanlar arasındaki uçurum kapanıncaya kadar mücadelenin kararlılıkla sürdüreceğini belirtek son olarak şunları söyledi:

“Bu mücadele, sadece BTS üyelerinin değil; tüm DHMİ emekçilerinin mücadelesidir. Tüm arkadaşlarımızı bu adalet çağrımıza kulak vermeye, yanımızda olmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz. Birlikte güçlüyüz, mücadeleyle kazanacağız.”