Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuzey Ege Denizi'nde fırtına, Marmara Denizi'nde ise fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Haftalık hava tahminine göre ise hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak ve mevsim normalleri altına düşecek.