Yurt güven vermiyor, öğrenciler tedirgin

HABER MERKEZİ

Kadına yönelik şiddet ve katliamlara her gün bir yenisi ekleniyor. Dicle Üniversitesi’nden kadın öğrenciler, güvenliğin yetersiz olduğu yurtlara giriş çıkışlarda sürekli tacize maruz bırakıldıklarını ve tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi.

MA’nın haberine göre Habitat Derneği’nin 2023 yılı anket çalışmasını sonuçları gençlerin kendilerini güvende hissetmediklerini ortaya koydu. Ankete göre, gençlerin yüzde 60’ı kendini güvende hissetmiyor.

Erkeklerin yüzde 30’u, genç kadınların ise yüzde 45’i yaşadıkları yerde hava karardıktan sonra kendilerini güvende hissetmediklerini belirtti. Anketin sonucuna göre bekar kadınların yüzde 14’ü, evli kadınların yüzde 6’sı sokakta tacize maruz bırakıldı.

AYDINLATMA KOYMAK TACİZİ ÖNLEMİYOR

Artan kadın cinayetlerinin kendisini ve çevresindeki kadınları tedirgin ettiğini söyleyen İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Rukiye Arıca, “Akşamları dışarı çıkamıyorduk şimdi gündüzleri de dışarı çıkmaktan korkuyoruz. Çıktığım zaman da her an biri bir şey yapabilir tedirginliğiyle çıkıyorum. Otobüseyken ya da yürürken arkamı sürekli kontrol ediyorum” dedi. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Güneş Açar, yurtların girişlerinde bekleyen özel araçlardaki şahıslar tarafından taciz edildiklerini vurguladı. Açar, “Yurt güvenliği yeterli değil. Yaklaşık 300 bin kişiyiz, bir grup insan kapıdaki üç güvenliği kolaylıkla geçebilir. Biri rastgele odama gelip bana zarar verebilir korkusu yaşıyorum” dedi. Özgecan Arslan, Münevver Karabulut, Emine Bulut ve diğer katledilen kadınları hatırlatan Açar, “Yapabildiğim tek şey Kadın Acil Destek İhbar Sistemi uygulamasını indirmek. Basınca polisler ne kadar sürede gelir bilemiyorum, başka bir alternatifim yok” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Şeyma Akbulut ise, yurt güvenliğinin yetersizliğinden yakındı. Akbulut, şöyle konuştu: “Yurda yakın bir market var ancak o markete giden yol izbe ve karanlık. Taciz olaylarından sonra sokak lambası takılmış ancak aydınlatma da yeterli değil. Ülkede kadınları koruyan yasalar yetersiz, olanlar da uygulanmıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi kadın cinayetlerine istatistiksel olarak yansımış zaten. Sözleşmenin iptali ile beraber erkeklere güven geldi ‘Ne yapsam ceza verilmiyor’ düşüncesiyle hareket etmeye başladılar ve bu da kadın katliamlarını artırdı.”