Yurt içi turizmde ters tablo: Seyahat azaldı, harcama arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin yurtiçi turizm verilerini yayımladı.

TÜİK'in verilerine göre, yurt içi seyahat edenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalarak 17 milyon 76 bine geriledi. Buna karşın toplam turizm harcamaları %13,4 artarak 116 milyar 933 milyon TL’ye yükseldi.

KİŞİ BAŞI HARCAMA ARTTI

Seyahat başına ortalama harcama ise geçen yılın aynı dönemine göre %19,8'lik bir artış göstererek 6 bin 848 TL oldu. Harcamaların yüzde 85’i kişisel, yüzde 15’i paket turlardan oluştu. En yüksek payı yeme-içme (%30,1), ulaştırma (%25,8) ve konaklama (%15,7) aldı. Özellikle konaklama harcamaları yıllık bazda %26,2’lik artışla öne çıktı.

SEYAHAT LÜKS HALİNE GELDİ

Seyahatlerin %60’ı yakın ziyaretleri, %32’si tatil ve gezileri, %3’ü sağlık amaçlarını oluşturdu. Konaklamada ise arkadaş ve akraba evleri ilk sırada yer aldı.

Veriler, yurt içi turizmin “daha az seyahat ama daha yüksek harcama” eğilimine girdiğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu tablo, gelir dağılımındaki bozulma ve artan ulaşım-konaklama maliyetlerinin, seyahati “lüks” hale getirdiğinin göstergesi.