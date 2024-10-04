Yurt için KYK’ya çağrı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu’nun 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Törende yurt için iki araziyi Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis etmeye hazır olduklarına dikkat çeken Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk’a üniversite istiyorum” demek ve üniversitenin gelmesini talep etmek çok güzel ancak o dönemin bütün talep edenleri ve bu döneme kadar yapmayan herkes adına sizlerden özür diliyorum. Çünkü önce yurt olması sonra üniversite yapılması gerekiyordu. Mevcut olan iki tane arazimiz var ve bu iki araziyi Kredi Yurtlar Kurumu’na tahsis etmek istiyoruz” dedi.

Efes Selçuk’ta öğrencilerin güvenli bir şekilde barınmaları için yurt ihtiyacı olduğunu ve 2019 yılından bu yana Efes Selçuk’a KYK yurdu kazandırmak amacıyla belediyeye ait iki adet arazinin tahsisine hazır olduklarını dile getiren Ceritoğlu Sengel, “Şu anda burada mevcut olan noktada bu bina, bu arazi Efes Selçuk Belediyesi tarafından zamanında bağışlanmıştır. Bina İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış, Efes Selçuk Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleşmiştir. Yüzde 70’e yüzde 30 olarak belediyelerimiz tarafından yapılmıştır. ‘Selçuk’a üniversite istiyorum’ demek ve üniversitenin gelmesini talep etmek çok güzel ancak o dönem talep eden, bu döneme kadar adım atmayan herkes adına sizlerden özür diliyorum. Çünkü önce yurt olması sonra üniversite yapılması gerekiyordu. Mevcut olan iki tane arazimiz var ve Kredi Yurtlar Kurumu’na tahsis edilmesini istiyoruz. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi’ne vermemiz mümkün değil çünkü kentimizde sadece Dokuz Eylül Üniversitesi’nin öğrencileri yok. Aynı zamanda dışarıdan gelen öğrencilerimiz de var” dedi.

Ceritoğlu Sengel, “Eğer bir yurt işletilecekse özel sektörden ziyade bunun devlet kurumu tarafından yapılmasını istiyoruz. O anlamda iki tane arazimizi seve seve 2019 yılından beri tahsis etmek istiyoruz ki çocuklar okul açıldığında “Biz nerede kalacağız?” dediklerinde soru işareti olmasın. 2019’dan beri başaramadığımız bu işi şimdi iki kadın ve aynı zamanda Sayın Kaymakamımız Oğuz Alp Çağlar ile birlikte sizlerin de desteğiyle başaracağız. Mail atacaksınız, imzalar toplayacaksınız. İlçe Spor Müdürlüğüne de gideceksiniz, İl Spor Müdürlüğüne de gideceksiniz. Bakanlıklara da gideceksiniz. ‘Efes Selçuk Belediyesi arazi veriyor işte neden yapmıyorsunuz?’ diye soracaksınız, sorgulayacaksınız. Kendiniz için, arkadaşlarınız için, sizden sonra gelecek olanlar için bunu talep edeceksiniz. Bina yapmak doğru koşullarda eğitim hayatınıza devam edemeyecekseniz hiçbir şey ifade etmiyor” diye konuştu.