Yurt ücretleri muafiyeti bitti

İlayda SORKU

İzmir depreminin 5. yıldönümünde, depremzede öğrencilere bir darbe daha vuruldu. Ege Üniversitesi’nin her yıl uyguladığı fahiş zamlarla gündeme gelen Öğrenci Köyü’nde kalan depremzede öğrencilere, bir süredir yararlandıkları yurt ücreti muafiyetinin sona erdiği bildirildi. Maraş depremlerinden etkilenen kentlerden giden öğrencilere, 9 bin 500 liralık yurt ücretini 7 Kasım’a kadar ödemeleri gerektiği bildirildi.

Öğrenci Köyü’nde kalan bir depremzede öğrenci yaşananları şöyle anlattı: “Beni resmi bir numara aradı. Bir anda 9 bin 500 TL talep ettiler. Bir hafta içinde ödememiz isteniyor. Bu parayı bulmamız imkânsız. Depremzede statüsünün geçici olduğunu biliyoruz ama bunun dönem ortasında, öğrenciler barınma planlarını yapmışken kaldırılması çok yanlış. KYK başvuruları kapandı, ev kiraları zaten fahiş. Kimse yurttan çıkamaz. Herkes mecbur bırakıldı.”

Öğrenciler, ilk hedeflerinin bu dönem için uygulamanın tamamen iptal edilmesi olduğunu, eğer bu mümkün olmazsa en azından sömestr sonrasına ertelenmesini talep edeceklerini belirtti.

“Biz indirim değil, zaman istiyoruz” diyen öğrenciler, bir haftalık ödeme süresinin gerçek dışı olduğunu vurguladı.