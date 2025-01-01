Yurt yerine camii yapıyor

Yurttaşların konutlarına kavuşamaması ve hatalı uygulamalar ile tartışılan TOKİ’ye yönelik Sayıştay denetimlerinde sona gelindi. İdarenin 2023 yılı mali hesaplarına tutulan merceğe takılanlar, rapor haline getirildi. Sayıştay’ın TOKİ 2023 Denetim Raporu’nda çarpıcı bulgulara yer verildi.

Sayıştay denetçileri, TOKİ’nin 2003-2023 dönemindeki imalatlarını da değerlendirdi. TOKİ’ye yönelik, “Üretilen Sosyal Donatılar” tablosu, iktidarın tercih ve yönelimlerine de ayna tuttu.

Meclis’e de sunulan rapora göre TOKİ, 2003-2023 döneminde 631 okul, 532 spor salonu, 13 yurt öğrenci yurdu 95 pansiyon ve 44 kütüphane inşa etti. İdarenin 2003-2023 döneminde inşa ettiği cami sayısı ise 912’ye ulaştı. TOKİ tarafından inşa edilen stadyum sayısı ise kayıtlara 21 olarak geçti. TOKİ’nin 2023 yılında ürettiği afet konutu sayısının ise 121 bin 13 olduğu bildirildi. TOKİ'nin deprem konutu ihalelerinin yüzde 51,1’inde pazarlık yöntemini kullandığı belirtildi.

33 MİLYAR TL’LİK ALACAK

İktidar, SGK borçları üzerinden CHP’li belediyelere yüklenirken TOKİ’ye borçlu kurum ve kuruluşlar da belli oldu. TOKİ'ye 2023 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 33 milyar 522 milyon 561 bin TL borcu olduğu kaydedildi.

BORÇLU BELEDİYELER

TOKİ’ye borcu olan belediyeler de tespit edildi. 2023 yılında AKP idaresinde olan Uşak Belediyesi'nin 4 milyon 892 bin TL ve 2023 yılında AKP idaresinde olan Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin 70 milyon 791 bin TL’lik TOKİ borcu bulunduğu öğrenildi. AKP yönetimindeki İstanbul Esenler Belediyesi'nin de 6 milyon 54 bin TL’lik vadesi geçmiş TOKİ borcu olduğu açıklandı.