Yurt yok, kantin yok öğrenim savaşı var!

Dersim’de bulunan Munzur Üniversitesi’nin ağırlıklı olarak kız öğrencilerin olduğu Sosyal Hizmet ve Büro Yönetimi bölümü, kış aylarında sert hava koşullarıyla bilinen Hozat ilçesinde yer alıyor. Şehir merkezi ile Hozat arasında 1,5 saatlik, virajlı ve tehlikeli dağ yollarında servisle gidip gelmek zorunda kalan öğrenciler, ilçede de eğitim gördükleri binada sorunlar yaşıyor.

İlkokul gibi bir binada üniversite hayatı yaşadıklarını söyleyen öğrenciler bir kantinlerinin dahi olmadığını ve kantin alışverişlerini binanın yan tarafında bulunan askeriye içine girerek yapmak zorunda olduklarını anlatıyor. Yemekler ise ilçedeki bir lokantada halkın arasında yeniliyor.

SERVİS VE YURT MASRAFI

Öğrencilerden her ay 3 bin 750 TL servis ya da yurt ücreti talep edildiğini aktaran öğrenciler, yurt olarak gösterilen pansiyonun ise yetersiz koşullarda ve güvenlikten yoksun olduğunu aktarıyor.

Burada okuyan bir kız öğrenci, "19 yaşında bu yaşadıklarımı artık kaldıramıyorum. Üniversite okumaya geldik ancak burasının üniversite ile yakından uzaktan alakası yok. Üniversiteden çok her şeye benziyor. Birçok arkadaşım ve ben merkezde çalışmak zorundayız. Hem çalışıp hem de saatlerce yol gelip böyle bir öğrencilik hayatı yaşamak gerçekten artık bize zor geliyor. Biz daha iyi şartlarda eğitim görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öğrenciler yaptıkları açıklamada, "Üniversitenin bu kararları, öğrencilerin can güvenliğini riske atmakta ve okulu bırakan öğrencilerin gelecekte karşılaşacakları ekonomik ve sosyal sorunların temelini hazırlamaktadır. Bu nedenle, üniversite yönetimi, alınan bu kararların tüm sonuçlarından yasal ve etik olarak sorumlu olacaktır. Eğitim, bir lütuf değil, anayasal bir haktır" dedi.

YURT YAPILSIN

Hozat’ın SOL Parti’li Belediye Başkanı Aydın Kaya da ilçede bir yurt olmamasının öğrencileri zor durumda bıraktığını belirterek, "İlçede bir yurt olmadığı için bir pansiyon yurda çevrilmiş durumda ancak burada birçok şey eksik. MEB’in şartlarına uymayan bir yer. İlçede daha önce yapılan öğrenci yurdu ise askeriyeye verildi ve bu durum öğrencileri mağdur etti. Ben Rektör’le konuyu konuştum ve çocukların mağdur olduğunu söyledim. Görüşmediğim yer kalmadı. Ancak sonuçta kimsenin harekete geçtiği yok" dedi.

İlçeye yapılacak bir yurdun öğrenci sayısını da artıracağına işaret eden Kaya, "Bir yurt yapılması halinde Buraya en az 200 öğrenci gelir. Çünkü burada bir yurt olmadığı için ücreti karşılayamayan öğrenciler buraya gelmek istemiyor. Munzur Üniversitesi’ne gelen çocuklar genelde yoksul aile çocukları oluyor ve yol, yurt masrafları onları zorluyor. İlçede de büyük bir barınma sorunu var. Öğrencileri bırakın halk bile ev bulamıyor. Kiraların 15 bin TL’ye dayandığı bir yerden söz ediyoruz. Biz belediye olarak ve Hozat halkı olarak öğrencileri burada görmek istiyoruz. Bu sorunun çözümü de ilçeye yapılacak bir yurttan geçiyor. Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.