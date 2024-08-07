Yurtdışı alışverişlerinde vergi zammı: Ticaret Bakanı Bolat'tan açıklama

Ticaret Bakanı Bolat gazetecilerin sorularını yanıtladı. Posta veya hızlı kargoyla yurtdışından gelen eşyalara yönelik düzenlemeye değinen Bolat, "Bu, bir firma, şahıs ya da ülkeye yönelik bir düzenleme değil. Genel bir ithalat düzenlemesi" dedi. Bolat, düzenlemenin gerekçesini üreten kesimin kayıp yaşamaması olarak açıkladı. Emlak sektöründe ilan sitelerine yönelik yeni düzenlemeye de değinen Bolat, "Burada bütün amaç, internet dünyasında çeşitli manipülatif ve spekülatif işlemleri ortadan kaldırıp, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini ve insanların aldatılmasını önlemek" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, posta veya hızlı kargoyla gelen eşyada kıymet bedelinin 30 Euro olarak belirlenmesine ilişkin, "Bu, bir firma, şahıs ya da ülkeye yönelik bir düzenleme değil. Genel bir ithalat düzenlemesi" dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliği taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Fuarın açılışına katılan Bolat, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"INSTAGRAM ENGELİ E-TİCARETİ ETKİLEDİ Mİ?"

Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesinin e-ticareti etkilediğine ilişkin bir yorum üzerine Bolat, "Instagram'dan yapılan ticaret, e-ticaret kanununun (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) tanımına girmiyor. Çünkü daha sonra telefon ile WhatsApp ile sözleşmeler yapılıyor" diye konuştu.

Bolat, bir gazetecinin ihracatta son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:

"İhracatta kan kaybımız yok. Son bir yılda mal ihracatımız 8,8 milyar dolar, hizmet ihracatımız da 17,5 milyar dolar arttı. Ekonomimizin yüzünü güldüren en olumlu alanların başında ihracattaki, ekonomik büyümedeki başarı gelmekte. İstihdamda, yüzde 8,4'e düştü işsizlik oranımız. Makro göstergelerimizdeki iyileşmeler ümit verici ve olumlu yönde ilerliyor."

"YURTDIŞINDAN SİPARİŞLERLE İLGİLİ DÜZENLEME BİR ŞİRKETE YÖNELİK DEĞİL"

Bakan Bolat, yurtdışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'de gerçek bir kişiye gelen ticari olmayan eşyalar için uygulanan 150 Euro kıymet bedelinin 30 Euro olarak güncellenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"(Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu) Temu ile yeni bir düzenleme geldi. Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu?" şeklindeki soru üzerine Bolat, şu cevabı verdi:

"Bu, bir firma, şahsa ya da ülkeye yönelik bir düzenleme değil. Genel bir ithalat düzenlemesi. Şunu gördük; e-ticaret ile ilgili yapılan işlemlerde sektörlerde, ürünlerde çok hızlı değişimler oluyor. Çok hızlı pazar payları değişimleri meydana geliyor. Özellikle küçük esnaf, tüccarlar, ticaret odaları, esnaf odaları, sanayi odaları bize bu konuda yoğun şikayette bulundu. Tüketicilerden de kalitesizlik, ürün güvenliği, tehlikeli ürün noktasında şikayetler çokça yapıldı. Hem ilgili bakanlıklarımız ile istişare ettik hem bu ilgili ticaret ve esnaf odaları, TOBB, TİM gibi kuruluşlar ile istişare ettik. Onların da umumi arzusu üzerine bu yeni düzenlemeyi getirdik. Buradaki amacımız ülkemizin ekonomisinde üreten kesimin ve ekonomideki esnaf, KOBİ, tacir, mağaza sahibi gibi kesimlerin yoğun bir şekilde pazar ve istihdam kaybı yaşamasının ve ülkemizin döviz kaybı şeklindeki olumsuz etkilerin azaltılması. Bu gaye ile bu değişiklik yapıldı."

EMLAKTA YENİ DÜZENLEME

Bakan Bolat, ilan sitelerinde 15 Eylül'de başlaması beklenen yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Her düzenleme yeni bir ihtiyaçtan doğmakta. İlan siteleri ile alakalı geçen yıl 1 Kasım'da kimlik ve adres doğrulamayı getirmiştik. Yeni düzenleme de emlakçılarımızın emlakın satışına ilişkin satıcıdan yetki aldıkları bir düzenleme olacak. Burada bütün amaç; internet dünyasında çeşitli manipülatif ve spekülatif işlemleri ortadan kaldırıp fiyatların gereksiz yere şişirilmesini ve insanların aldatılmasını önlemek. Böylece bir istikrar ve güven gelmiş olacak. İnşallah eylülün ortasında yürürlüğe girecek."