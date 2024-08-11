Yurtdışı çıkış harç pulu 500 lira oldu

Dış hat uçuşuyla yurtdışına gidecek Türkiye vatandaşı olan yolcular, bu gece saat 00.00'dan itibaren yurtdışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek.

Dış hat uçuşlarında Türkiye vatandaşlarından alınan 150 lira tutarındaki yurtdışı çıkış harç pulu ücretinin 500 liraya yükseltilmesine yönelik kanun, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanuna göre yurtdışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltildi. Pasaport kontrolünden geçiş yaparak yurtdışına çıkacak olan Türkiye vatandaşları, bu gece saat 00.00’dan itibaren yurtdışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek.