Yurtdışı çıkış harcı nedir ve ne kadar? Yurtdışı Çıkış Harç Ücreti 2025

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, yurtdışına çıkış yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödemesi gereken harç miktarına zam yapıldı.

Peki, 'yurtdışı çıkış harcı nedir', 'yurtdışı çıkış harcı nasıl ödenir?' ve 'kimler yurtdışı çıkış harcından muaftır" gibi sıkça sorulan soruların yanıtları nelerdir? İşte tüm detaylar!

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR VE KİMLER ÖDER?

Yurtdışı çıkış harcı, Türkiye’den yurtdışına seyahat eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödemesi gereken bir vergidir.

5597 sayılı Kanun kapsamında alınan bu harç, her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır.

YURTDIŞI HARCI NASIL ÖDENİR?

Vergi daireleri,

mal müdürlükleri ve PTT veznelerine makbuz karşılığında,

Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları aracılığıyla,

Yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarıyla.

"Yurtdışı çıkış harcı nasıl ödenir?" sorusu, özellikle sık seyahat eden vatandaşlar tarafından araştırılan bir konu olmuştur.

KİMLER YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN MUAFTIR?

Yeni tebliğe göre, yurtdışı çıkış harcından muaf olanlar şu şekildedir:

Yurt dışında oturma izni bulunanlar,

7 yaşını doldurmamış olan çocuklar,

Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle seyahat edenler,

Ticari amaçla sefer yapan araç mürettebatı.

Bu düzenlemeler, "Kimler yurtdışı çıkış harcı ödemez?" sorusunu gündeme getirenler için net bir rehber sunmaktadır.

2025 YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?

2025 yılı için belirlenen yurtdışı çıkış harcı 710 TL olarak açıklanmıştır. Bu miktar, Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Ancak, Ocak ayının 10’una kadar, yurtdışı çıkış harcını 2025 öncesi ödeyenler bu tutar üzerinden işlem yapabilir.

Örnek:

31 Aralık 2024 tarihinde geçerli olan 500 TL’lik harcı ödeyen bir vatandaş, 10 Ocak 2025’e kadar yurtdışına çıkış yaparsa ek bir ödeme yapmayacaktır. Ancak 11 Ocak 2025 itibarıyla çıkış yapacak kişilerin yeni harç tutarı olan 710 TL’yi ödemesi gerekecektir.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI İADESİ NASIL YAPILIR?

Eğer yurtdışı çıkışı yapılmamışsa ya da harç muafiyetine sahip bir kişiden harç tahsil edilmişse, ödenen harç iade edilebilir. "yurtdışı çıkış harcı iadesi nasıl alınır" sorusunun yanıtı ise şu şekildedir:

Vergi dairesine veya ödeme yapılan bankaya başvurulması,ilgili belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla da elektronik ortamda iade talebi yapılabilir.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI KİMLERDEN ALINMAZ?

Yurt dışında oturma izni olanlar, 7 yaş altı çocuklar ve ticari araç mürettebatı gibi bazı gruplar harçtan muaftır.

"YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI İADESİ NASIL YAPILIR?"

Harç ödemesi yapılmış ancak çıkış gerçekleşmemişse, vergi dairesine veya ödeme yapılan bankaya başvurularak iade alınabilir.

Yurtdışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurtdışına çıkış yaparken ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir. 2025 yılı için tutar 710 TL olarak belirlenmiştir. Bu makale, "yurtdışı çıkış harcı nedir", "yurtdışı çıkış harcı nasıl ödenir", ve "yurtdışı çıkış harcından kimler muaftır" gibi sorulara yanıt arayanlar için derlenmiştir.