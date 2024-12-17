Yurtdışı çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak'ta değişiyor

Yurtdışına çıkış harcı ödemelerinde yeni dönem başlıyor.

1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, yurtdışına çıkış harç pulu ile ödenmesi usulü kaldırılacak.

NTV'nin akatrdığına göre; 2024 yılı sonu itibarıyla geçerli olan 500 TL üzerinden alınmış harç pulları, 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Yurtdışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki veznelerden alınabilecek.

Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

Yeni yılda yurtdışı çıkış harcı 500 liradan 720 liraya yükselecek.