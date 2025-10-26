Yurtdışı gezileri, fahiş harcamalarla dolu 6 yıl: Şahin’in izi kaldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) önceki gün bayrak değişimi yaşandı. Görev süresi dolan Ebubekir Şahin’in yerine RTÜK Başkanlığı’na Mehmet Daniş seçilirken Şahin, RTÜK üyeliğinden de ayrıldı. Şahin, Türk Telekom’da CEO'luk görevine getirildi.

RTÜK Başkanlığı döneminde, “İktidarın sopası gibi” hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen Şahin’in RTÜK’teki altı yılı, “Sansür, baskı ve tehdit yılları” olarak özetlendi. BirGün, RTÜK’ün eleştirel yayınlar yapan medyaya yönelik tehditkâr tutumu ile eleştirilen Şahin dönemindeki harcamalarına mercek tuttu.

RTÜK’ün 2022 yılında gerçekleştirdiği yurtdışı çalıştayları, “tasarruf tedbirlerine aykırı” olduğu gerekçesiyle tartışma yarattı. RTÜK ve Yunus Emre Enstitüsü ortaklığıyla gerçekleştirilen Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe çalıştaylarının toplam maliyeti 2 milyon 245 bin TL olarak hesaplandı. Çalıştaylar kapsamında RTÜK heyeti Fas, Avusturya, Romanya, Macaristan ve Belçika’ya seyahat etti.

FAHİŞ ARAÇ KİRALAMA

Yurtdışı seyahatlerinin yanı sıra, RTÜK tarafından gerçekleştirilen hizmet alım ihaleleri de tartışıldı. Üst Kurul, Temmuz 2022’de gerçekleştirdiği ihale ile Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanan ve kamunun araç kiralamalarına kısıtlama getiren genelgeyi kâğıt üzerinde bıraktı. RTÜK, AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın ortakları arasında yer aldığı şirketten 7 milyon 446 bin TL’ye toplam 27 araç kiraladı.

AKP’LİYE İHALE

RTÜK’ün bir başka tartışmalı ihalesi ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hilmi Daşdemir’in sahibi olduğu araştırma şirketine verilen ihale oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı günler kala katıldığı bir televizyon programında, “Kılıçdaroğlu PKK’nin adayıdır” diyen Hilmi Daşdemir’in sahibi olduğu Optimar Araştırma şirketine, RTÜK tarafından 1,3 milyon TL’lik ihale verildi. 31 Mayıs 2023 tarihinde verilen ihale kapsamında, “Haberlerde dezenformasyon algısı ve medya okuryazarlığı araştırması saha çalışması” yapılacağı belirtildi.

Şahin yönetimindeki RTÜK’ün AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimlere verdiği ihaleler bunlarla da sınırlı kalmadı. RTÜK ile AKP’ye yakınlığıyla bilinen İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Genar Araştırma Şirketi arasında, “Medya Kullanım Alışkanlıkları saha araştırması” için 4 milyon TL’lik anlaşma yapıldı.

LED EKRAN

RTÜK, Kasım 2023’te gerçekleştirdiği satın alım ile bir kez daha Tasarruf Genelgesi’ni deldi geçti. İdare, Ankara Bilkent’teki binasına dış mekân için bir, iç mekân için ise iki adet olmak üzere toplam 11 milyon 185 bin TL harcayarak led ekran satın aldı.

KORUMA ARACI

RTÜK, 2024 yılına da hızlı başladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in makam aracına 12 ay boyunca eşlik etmesi için Ocak 2024’te 1 milyon TL ödenerek araç kiralandı. Şahin'in makam aracına koruma sağlamak için kiralanan aracın AKP aday adayının şirketinden temin edildiği ve günlüğünün 2 bin 900 TL’ye geldiği belirlendi.

YANDAŞA SONSUZ KREDİ

Tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede yaklaştığı iddiasına karşın iktidara yakın kanalların kural ihlallerine göz yuman RTÜK’ün taraflı tutumu da Şahin dönemindeki çok sayıda uygulama ile ortaya konuldu. İktidara muhalif yayınlar yapan kanalları yayın lisansı için uzun süreler bekleten kurumun, iktidara yakın çok sayıda kanalın aylar boyunca lisanssız yayın yapmasına göz yumduğu tespit edildi.

ŞAŞMAYAN İHALE ROTASI

RTÜK’ün ihale rotası 2025 yılında da şaşmadı. 2023 ve 2024 yıllarında AKP aday adayından araç kiralayan kurum, 2025 yılında da aynı adrese gitti. RTÜK, AKP milletvekili aday adayı Mehmet Kaya’dan Ocak 2025’te 24 araç kiralayarak 47,7 milyon TL ödedi. Araçların yedisinin 4X4 arazi aracı olduğu kaydedildi.

Üst Kurul, inşaat şirketleri aracılığıyla milyarlarca liralık deprem konutu ihalesi alan İlim Yayma Vakfı’nın kurucularından Şenol Özbek’in acente şirketiyle de “Seyahat Hizmetleri Protokolü” imzaladı. AKP iktidarlarında aldığı kamu ihaleleriyle şirketini büyüten Özbek’e ait UFS Lojistik ile imzalanan protokolün amacı, “RTÜK personelinin seyahat faaliyetlerinde destek olmak” şeklinde açıklandı.

7,7 MİLYON TL HARCAMA

Harcamalarına 2025 yılında da hız kesmeden devam eden RTÜK, 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirdiği, “İstişare Toplantısı”, “Medya Gücüyle Toplumsal Dönüşüm” ve “Kadının Medyada Temsili” isimli organizasyonlara toplam 7,7 milyon TL para döktü.