Yurtdışı görevlerine 4,6 milyar TL harcama

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, her geçen yıl daha da derinleşti.

Yoksullaşan on milyonlarca yurttaş, en temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeker hale getirildi.

İktidarın, ekonomik krizin yakıcı etkilerini perdelemek amacıyla kullandığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımladığı sosyal yardım verisi, yoksulluğun çarpıcı etkisini yüze vurdu.

Ülkede sosyal yardım programı kapsamına alınan hane sayısı 5 milyon TL’ye dayandı. Milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik kriz, kamudaki, “itibardan tasarruf olmaz” anlayışını etkilemedi. Yurttaşa sabır öğütleyen iktidar, sözde itibar için kesenin ağzını açtı.

ASTRONOMİK HARCAMA

2022, 2023 ve 2024 yıllarına yönelik bütçe gerçekleşmeleri de kamunun astronomik harcamalarının çeşitlenerek sürdüğünü gün yüzüne çıkardı. 2023 ve 2024 yıllarının ortasında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin dahi durduramadığı harcamalar rekor seviyelere ulaştı. AKP iktidarlarında tartışma yaratan yurtdışı görevlendirmeleri kapsamında kullanılan kaynağın büyüklüğü dudak uçuklattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri, yurtdışına yönelik geçici görevlendirmeler kapsamında 2022-2024 döneminde 4 milyar 630 milyon 289 bin TL’lik yolluk ödemesi yapıldığını ortaya koydu. Yurtdışına görevli giden kamu çalışanları için yapılan yeme, içme ve konaklama harcamalarını kapsayan yolluk giderleri, yıllara göre şöyle sıralandı:

•2022: 992 milyon 418 bin TL

•2023: 1 milyar 447 milyon 368 bin TL

•2024: 2 milyar 190 milyon 503 bin TL

Kamunun 2022-2024 dönemindeki 4,6 milyar TL’lik yolluk gideri, tartışma yaratan yurtdışı programlarını akıllara getirdi.

Kamuoyunda tartışma yaratan bazı yurtdışı gezileri şöyle:

•Ali Erbaş, Seher Erbaş ve Selim Argun’un da aralarında olduğu bir kafile, “Diyanet vakıflarının genel kurulları” gerekçesiyle İskandinav ülkelerine gitti. 8-13 Şubat arasında gerçekleştirilen ziyaretin tepki çekeceği gerekçesiyle kamuoyundan saklandı.

•Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li yönetimi 2022 yılında, önce muhtarları ardından il başkanı ve milletvekillerini ülke ülke gezdirdi.

•Küçükçekmece Belediyesi 2023 yılında, “teknik inceleme programı” adı altında İspanya ve Portekiz’e gezi düzenlendi.

•Bahçelievler Belediyesi, 2023 yılında 40 kişilik kafileyle İspanya’ya gezi gerçekleştirdi.

•RTÜK, medya çalışanları kapsamında 2023’te en az 6 ülkeyi gezdi.