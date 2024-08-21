Yurtdışı siparişlerde vergi ve limit değişti: Düzenleme yürürlüğe girdi

Yurt dışından yapılan alışverişlerle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında karar kapsamında yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılacak hızlı kargo alışveriş limiti, 150 eurodan 30 euroya indirilmişti.

Yeni düzenlemeyle AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla, yurtdışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirilmişti.

Karara göre, yurtdışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltilmiş, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Eğer bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.