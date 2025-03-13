Yurtdışına 372 kişi gönderildi

2024 yılını 97,2 milyar TL’lik harcama ile tamamlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışı etkinliklerine gönderdiği personel için de milyonlarca lira harcadığı ortaya çıktı. Başkanlığın 2024 yılı faaliyetlerini içeren raporları, yurt dışı etkinlikleri için oluşturulan kalabalık heyetlerin yanı sıra Diyanet’in Türkiye'deki ekonomik krizi yok sayan harcamalarını da gözler önüne serdi.

Yurttaşa, “Az ile yetinin” ve “İsraf haramdır” mesajları veren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, yurt dışında düzenlenen dini ve sosyal etkinlikler ile uluslararası toplantılara yüzlerce personel gönderdiği öğrenildi. 2024 yılında Diyanet’in öncülüğünde 15 ulusal ve uluslararası etkinlik gerçekleştirildiği belirtildi.

YOLA SAÇILAN PARALAR

Görev süresi boyunca 100’ün üzerinde yurt dışı seyahati gerçekleştiren Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet İşleri, 2024 yılında yurt dışında düzenlenen toplantılara 372 personel gönderdi. Başkanlığın yüzlerce personeli yurt dışına göndermesi, milyonlarca liralık faturaya neden oldu.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre, 2024 yılının ilk yarısında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda görevli Diyanet personeli, toplam 211 milyon 89 bin TL kaynak kullandı. Personelin yol, yemek ve konaklama masraflarını içeren, “Yolluklar” kaleminden 2024 yılının tamamında yapılan harcama ise 345 milyon TL olarak hesaplandı.

YURTDIŞI ORDUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışı teşkilatında görev yapan personel sayısı da paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Diyanet'in yurt dışı teşkilatı personel sayısı 576 oldu. 576 kişinin 80’inin kadrolu, 496’sının ise sözleşmeli personelden oluştuğu bildirildi.