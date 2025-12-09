Yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltına alındı
Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki şüphelerin odağında olan ve ismi tartışılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurtdışına kaçış hazırlığındayken gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden 26 Eylül 2025'te düşerek yaşamını yitiren Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar ve şüpheler sürerken, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre; yurtdışına çıkış hazırlığında olan iki isim Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alındı.
Sabah’ın aktardığına göre, valizleriyle birlikte yakalanan iki şüpheli, İstanbul'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.