Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltına alındı

Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki şüphelerin odağında olan ve ismi tartışılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurtdışına kaçış hazırlığındayken gözaltına alındığı bildirildi.

Güncel
  • 09.12.2025 22:19
  • Giriş: 09.12.2025 22:19
  • Güncelleme: 09.12.2025 22:39
Kaynak: Haber Merkezi
Yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden 26 Eylül 2025'te düşerek yaşamını yitiren Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar ve şüpheler sürerken, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; yurtdışına çıkış hazırlığında olan iki isim Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Sabah’ın aktardığına göre, valizleriyle birlikte yakalanan iki şüpheli, İstanbul'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

BirGün'e Abone Ol