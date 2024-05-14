Yurtdışındaki üniversiteler için düzenlenen sınavda şaibe iddiası

Yurtdışındaki üniversitelerde eğitim görmek isteyen lise öğrencileri için düzenlenen “Calculus BC Sınavı” sorularının sızdırıldığı iddia edildi. Soruların bazı öğrencilere verildiği iddiası üzerine veliler CİMER’e başvurdu.

Yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyen lise öğrencilerine yönelik olarak dün ülke genelinde yapılan “Calculus BC Sınavı” sorularının, sınavdan bir gece önce özel bir dershane tarafından kendi öğrencilerine Zoom uygulaması üzerinden verildiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, CİMER’e başvuran veliler, “Aylarca çalışıp emek sarf eden binlerce öğrencinin hakkı gasp edilmiştir. Konunun ivedilikle araştırılmasını ve soruları elde edip kendi öğrencilerine veren kişi ve/veya kuruma kanunun gerektirdiği yaptırımın yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bazı okulların yönetiminden veli ve öğrencilere giden yazıda da soruların satışa çıktığına yönelik bilgiler aldıkları belirtildi.

BAŞARI GARANTİSİ

Soruları bir gece önce öğrencilerine çözdürdüğü iddia edilen dershanenin sitesinde “AP Calculus prestijli üniversitelerin çoğu bölümüne kabul edilebilmek için almanız gereken bir programdır. Limit, türev, integral konularına temel girişi kapsar. Yüksek matematiğin temel konularına hâkim olmanız için gerekmektedir. Avrupa veya Amerika’daki seçkin üniversitelerin mühendislik, tıp, ekonomi, fizik, matematik gibi bölümlerine kabul edilebilmeniz için bu dersi almanız ve öğrenmeniz gerekmektedir. Biz öğrencilerimize AP Calculus ABBC sınavlarında başarıyı garanti ediyoruz” ifadeleri yer alıyor.

"SINAV İPTAL OLUR"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir okul, dün veli ve öğrencilere gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl yapılan AP sınavlarının güvenliği ile alakalı bazı kaygılar tarafımıza ulaşmış durumda. Sınav sorularının sızdırılmış olduğu ve gerek internet üzerinden gerekse şüpheli itibara sahip bazı danışmanlar tarafından soruların satıya çıkmış olduğu ile ilgili geri bildirimler aldık. Kaygılarını bizimle paylaşan herkesi dinledik ve doğrudan College Board’la güvenilir tüm bilgilerin ayrıntılarını paylaştık. Sınavlar titizlikle incelenecek ve herhangi bir olağandışı durum saptanması durumunda, etik olmayan metotlar kullanan kişilerin sınavlarının iptalinin yanı sıra hukuki sonuçlarla da karşılaşmaları mümkün olacak.”