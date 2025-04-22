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Yurtiçi Kargo aracı takla attı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 22.04.2025 13:09
  • Giriş: 22.04.2025 13:09
  • Güncelleme: 22.04.2025 13:09
Kaynak: İHA
Yurtiçi Kargo aracı takla attı: 4 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinden Hizan’a kargo dağıtımı için yola çıkan Yurtiçi Kargo firmasına ait aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 09.00 sularında Tatvan-Hizan kara yolu üzerindeki Arpet Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kargo aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan 2’si Bitlis Devlet Hastanesine, 2’si ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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