Yurtlardan 23,7 milyon TL’lik kâr

Devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında olan Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağlı Yurtlar Ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi’nin 2025 yılı kârı belli oldu. Şirketin Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirdiği 2025 yılı kârı, TDV’nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarından elde ettiği fahiş geliri de gözler önüne serdi.

TDV, Türkiye genelindeki yükseköğrenim öğrenci yurdu sayısını 2025 itibarıyla 52’ye çıkardı. Toplam 52 TDV Yurdu’nun 16’sının erkekler, 36’sının ise kadınlar için olduğu belirtildi. Türkiye’nin 29 ilinde bulunan 52 TDV Yurdu’nda 10 bin 622 öğrencinin kaldığı bildirildi.

FAHİŞ KAZANÇ

Türkiye Diyanet Vakfı’nın, “Ev bulmak, kiralamak, temizlemek, eşya satın almak gibi zorluklar nedeniyle size, güvenli bir ortamda ekonomik, rahat, sorunsuz yaşanan yurtlarımızı öneriyoruz” ifadesiyle reklamını yaptığı yükseköğrenim yurtlarından sağlanan kâr hesaplandı.

Vakfın öğrenci yurtlarını işleten Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar Ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’na 2025 yılı için toplam 23 milyon 756 bin 156 TL kâr beyan etti. Toplam 23,7 milyon TL’lik beyanın, yasal kesintiler ve giderler çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutar olduğu kaydedildi.

Şirketin, 2025 yılında imza attığı 23,7 milyon TL’lik kâr ile birlikte 2024 ve 2025 yıllarındaki toplam kârı, 55 milyon

91 bin 749 TL’ye ulaştı.

PARA BASAN VAKIF

İktisadi işletmeleri adeta para basan Türkiye Diyanet Vakfı, ticari faaliyetlerinin yanı sıra büyük bölümü bağışlardan oluşan devasa gelirlere de imza attı. Diyanet Vakfı’nın tamamına yakını yurttaştan toplanan bağışlardan elde edilen ve her yıl katlanan geliri, 2018-2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2018: 1,2 milyar TL

• 2019: 1,2 milyar TL

• 2020: 1,2 milyar TL

• 2021: 2,1 milyar TL

• 2022: 4 milyar TL

• 2023: 8,7 milyar TL

• 2024: 12,7 milyar TL



