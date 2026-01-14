Yurtta barınma mücadelesi

Muallimköy KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda konaklayan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri sorunlarla boğuşuyor. Daha önce BirGün’ün seslerini duyuduğu öğrenciler yurt binalarının depreme dayanıksız olduğunu ve yeni yapılan yurt binalarına kız öğrencilerin taşındığın söymeşti. Yurt müdürlüğü ise güçlendirme çalışmalarının pandemi döneminde yapıldığını ve herhangi bir sorunun bulunmadığını açıklamıştı. BirGün’e ulaşan öğrenciler bu kez de yurt binalarının yapısal güvenliği ve yaşam koşullarına ilişkin endişelerini paylaştı.

RÜZGARDA DÖKÜLDÜ

Öğrenciler, 8 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de yaşanan fırtınada yemekhane kapılarının parçalandığını, durak çatılarının yerinden söküldüğünü ve yurt binalarının olağan dışı biçimde sallandığını belirtti. Yapıların rüzgârda dahi zarar gördüğüne dikkat çeken öğrenciler, olası bir depremde can güvenliklerinden endişe duyduklarını vurguladı. Bu nedenle yurt binalarının bağımsız ve yetkin kuruluşlar tarafından acilen deprem risk analizine tabi tutulmasını talep eden öğrenciler, mevcut koşullarda yurtta kalmanın her gece kaygı ve korku yarattığını ifade etti.

ULAŞIM SORUNLU

Yurtlarının üniversiteye uzaklığına dikket çeken öğrenciler, "Muallimköy KYK Erkek Öğrenci Yurdu ile Gebze Teknik Üniversitesi kampüsü arasında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 490E ekspres hattı, öğrenci yoğunluğuna açıkça yetersiz kalmasına rağmen uzun süredir artırılmamaktadır. Bu yetersizlik, öğrenciler tarafından defalarca dile getirilmiş; otobüslerin doluluğunu, duraklarda yaşanan yığılmaları ve öğrencilerin binemeyişini gösteren videolu ve fotoğraflı kanıtlar ilgili mercilere iletilmiştir" dediler.

ELEKTRİK, HİJYEN YOK

Yurtta sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin eğitim ve günlük yaşamı aksattığını belirten öğrenciler, özellikle akşam saatlerinde yaşanan kesintilerin güvenlik sorunlarına yol açtığını ve ders çalışma imkânlarını ortadan kaldırdığını söyledi. Musluklardan akan suyun bulanık olması ve yemeklerin hijyen ile besin değeri açısından yetersizliği de sağlık açısından risk olarak gösterildi.

“Ne lüks ne ayrıcalık istiyoruz” diyen öğrenciler, "Tek isteğimiz; güvenli binalarda yaşayabilmek, temel hizmetlere kesintisiz erişebilmek ve eğitim hakkımızı eşit koşullarda sürdürebilmektir. Daha önce dile getirilen uyarıların dikkate alınmaması, bugün yaşadığımız endişelerin temel nedenidir. Yetkilileri sorumluluk almaya, kamuoyunu ise bu sürece duyarlı olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.