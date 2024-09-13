Yurtta baskın gibi tahliye

Sarp TÜRKMEN

Artan yoksulluk ve derinleşen ekonomik kriz öğrencileri yazın da çalışmak zorunda bırakıyor.

Önceki gün yurdun ortak alanında kalan 3 Koç Üniversitesi öğrencisi kendileri orada olmadığı bir esnada eşyaları çöp poşetlerine koyularak yurttan kovuldu.

"4-5 KEZ MÜDÜRLÜK İLE GÖRÜŞMEYE ÇALIŞTIK"

İsmini vermek istemeyen bir Koç Üniversitesi öğrencisi, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Koç Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda yaz okuluna kalanlara ve gönüllü veya zorunlu staj yapan öğrencilere yazın yurt tahsis ediyordu. Bu sene sadece yaz okuluna kalanlara ve zorunlu staj yapanlara –o da 45 iş günüyle sınırlı- bu olanağı sağlıyor. Arkadaşlarımızdan biri maddi sıkıntılarından dolayı part-time bir işte çalışıyor, aynı zamanda çalıştığı yerde zorunlu stajını yapıyor. Ben ise gönüllü staj yapıyorum. Öncesinde bu durumla alakalı 4-5 kere Yurt Müdürlüğü ile görüşmeye çalıştık, defalarca mail attık ama olumlu bir dönüş sağlamadılar."

TUTANAK TEHDİDİ

Yurt müdürlüğünün çeşitli bahanelerle kendilerini kaldıkları odalardan çıkardığını belirten öğrenci, "Yaklaşık 1 aydır kalacak başka yerimiz olmadığından A-2 yurdunun altındaki ortak alanda kalıyorduk. Geçtiğimiz haftalarda yetkililer kaldığımız yere gelerek 'burada kalamazsınız, kalmaya devam ederseniz hakkınızda tutanak tutacağız' diyerek bizleri tehdit ettiler. KYK yurtlarında kalamıyoruz, otel ve apartlarda kalacak maddi gücümüz de olmadığından kendilerine burada kalmaya mecbur olduğumuzu ilettik.

GECE SOKAĞA ATTILAR

Biz yetkililerden bir çözüm beklerken orada olmadığımız bir anda eşyalarımız siyah çöp poşetlerine doldurularak Yurt Müdürlüğüne bırakılmış. Gece vakti baskın yapar gibi bizi kovdular."

Yurt Müdürlüğünün kendilerine yönelik tavrını "insanlık onuruna aykırı" olarak ifade eden Koç Üniversitesi öğrencileri, geçinemediği için çalışmak zorunda kalan arkadaşlarına yurt tahsis edilmesini talep ediyor.