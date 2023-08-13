Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 kilometre/saat, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 36

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 45

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla parçalı ve çok bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43