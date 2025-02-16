Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar: Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11



