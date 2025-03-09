Yurtta hava durumu

Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari’nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık 13

İzmir: Az bulutlu ve açık 19

Adana: Az bulutlu ve açık 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Az bulutlu ve açık 15

Trabzon: Az bulutlu ve açık 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21