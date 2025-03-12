Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24