Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya’nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu’nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27



