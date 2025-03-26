Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26