Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir’in batısı ile İzmir’in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 (Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25