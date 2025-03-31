Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20