Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Artvin ve Rize çevreleri haric aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir’in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı beklenmektedir.



Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21



