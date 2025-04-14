Yurtta hava durumu

Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu ve açık 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14