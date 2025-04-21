Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bayburt hariç) Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29